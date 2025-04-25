TFF’ye Yabancı Hakem Talepleri İletildi

BAŞKAN DOĞAN’DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe’yi 2-0 yenerek finale yükseldikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Doğan, Galatasaray ile karşılaşacakları dev finalin hakemi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurduklarını belirtti. “Hakemler hakkında artık çok şey söylemek istemiyorum. Sadece gülüyorum. Komik bir durum. Söyleyeceğimiz her şeyi söyledik. Allah akıl fikir versin diyorum,” şeklinde ifadelerde bulundu.

YABANCI HAKEM TALEBİ

Federasyona yabancı hakem taleplerini ilettiklerini ifade eden Doğan, “Türkiye Kupası finali için yabancı hakem isteğimizi federasyona sunduk. Ancak federasyon, bunu sadece Fenerbahçe-Galatasaray maçı için uygun gördü,” diyerek durumu açıkladı. Trabzonspor, Göztepe’ye karşı 2-0’lık galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci finalist olmayı başardı.

FİNAL TARİHİ VE RAKİP

Galatasaray, Konyaspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek finale kalan takım oldu. Kupanın sahibi belirlenecek olan final maçı 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Bu karşılaşma, büyük bir heyecanla bekleniyor.