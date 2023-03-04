TFF’den açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklik hakkında açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklikle bir kulübe ayrıcalık tanındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2 Mart 2023 tarihinde yapılan Futbol Disiplin Talimatı’nda değişiklik kararıyla ilgili açıklama yayımladı.

TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbol Disiplin Talimatı’nda yapılan değişiklik ile ilgili bazı basın yayın organlarında bir kulübe ayrıcalık tanındığı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu talimat değişikliği bir kulübün değil, Kulüpler Birliği Vakfı’nın 2 Mart 2023 tarihinde yaptığı yazılı başvurusu üzerine değerlendirilmiş ve kabul edilmiştir. Kamuoyunu yanlış yönlendirme maksadıyla yapılan bu haberlerle ilgili hukuki hakkımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız.”