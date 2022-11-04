TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nu lider tamamlayan Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA Avrupa Ligi’nde B Grubu’nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe için tebrik mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, “UEFA Avrupa Ligi’nde grubunu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe’yi tebrik ederiz. Temsilcimize ülke puanımıza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki turlarda başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.