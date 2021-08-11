TFF’den futbolcu sayısı için karar

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon için futbolcu sayısı kararını duyurdu. TFF, sayıyı 30 olarak belirledi.

TFF, yeni sezonda A takım listesine yazılabilecek oyuncu sayısını Süper Lig ile TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise 30 olarak belirledi.

TFF’den yapılan açıklama şöyle:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugünkü toplantısında, günün şartlarını değerlendirerek Lig Statülerinde güncelleme yapmıştır.

Buna göre; A Takım Listesine yazılabilecek oyuncu sayıları, Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 35, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de 30 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca kulüplerin A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri 24 aydan 12 aya indirilmiştir.”