TFF’den Hakan Çalhanoğlu’na tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İtalyan ekibinde forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nu tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finale yükselen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için bir tebrik mesajı yayımladı.

FF’nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, “A Milli Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu’nu takımı Inter’in UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Milan’ı iki karşılaşmada da mağlup ederek final oynamaya hak kazanması dolayısıyla tebrik ediyoruz. Bu skorla Hakan, Yıldıray Baştürk, Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Arda Turan’ın ardından takımlarıyla Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 5. milli futbolcumuz oldu.

10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak final maçında Şampiyonlar Ligi’ni kazanan ilk A Milli futbolcumuz olmak için mücadele edecek Hakan’a kalpten başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan’ı eleyerek 10 Haziran’da İstanbul’da oynanacak finale yükselen Inter’de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, telefon görüşmede, “İstanbul’daki finalde seni gururla izleyeceğiz. İnşallah güzel bir final olur ve sen de iyi bir performans ortaya koyarsın. Seni sevgiyle kucaklıyorum.” dedi.

Hakan Çalhanoğlu da desteği için Bakan Kasapoğlu’na teşekkür etti ve İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.