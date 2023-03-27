TFF’den hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hakemlerin maçlarda görev alma kriterlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında hakemlerin maçlarda görev alma kriterlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.”