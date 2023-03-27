TFF’den hakem açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında hakemlerin maçlarda görev alma kriterlerini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırıldığını açıkladı.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde: “Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır.”