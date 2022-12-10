TFF’den küçük futbolcu için taziye mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yiğit Demirel ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Çaykur Rizespor altyapı tesislerindeki antrenman öncesi başına kale direği devrilen Yiğit Demirel ile ilgili taziye mesajı yayınladı.

Çaykur Rizespor altyapı tesislerindeki antrenman öncesi, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralanıp, 3 gündür tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybeden futbolcu Yiğit Demirel’in (9) hayatını kaybetti. Hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti. Demirel için Çaykur Rizespor ve TFF mesaj yayınladı.

Kale direği üzerine devrilen Çaykur Rizespor’un altyapı oyuncusu Yiğit Demirel, arkadaşının asıldığı kale direğinin üzerine devrilmesiyle ağır yaralandı.

3 gündür tedavisi süren Yiğit Demirel’den acı haber geldi. Küçük futbolcunun ölümü sonrası hastane önünde bekleyen ailesi, taziyeleri kabul etti.