TFF’nin yeni başkanı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, yeni başkanı yeterli imza toplanamaması nedeniyle Mehmet Büyükekşi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara’da başladı.

JW Marriott Oteli’nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun mesajı okundu.

Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu’na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

TFF YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Gaziantep FK’nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle tek aday olarak başkanlık seçimine girecek ve dolayısıyla TFF’nin yeni başkanı olacak.

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi şu isimlerden oluşuyor

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

DURSUN ÖZBEK’TEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi’yi destekliyoruz. Onun için imza verdik. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Kendileriyle de problemleri tartışma fırsatı bulduk. Kulüplerin yapması gereken ona destek vermesi lazım” dedi.