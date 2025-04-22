TFL Robotics, ABD’de Türkiye’yi Temsil Edecek

Tekirdağ’dan Robot ABD’de Dünyaya Açılıyor

TEKİRDAĞ’IN REKABETÇİ RUHU

Tekirdağ’da yer alan lise öğrencileri, ABD’de gerçekleşecek VEX Robotics Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. TFL Robotics takımı, Tekirdağ Süleymanpaşa’daki Ebru Nayim Fen Lisesi’nden oluşuyor ve robotik alanındaki başarılarıyla dikkat çekiyor. Türkiye Finalleri’nde Mükemmellik (Excellence) ödülünü kazanarak bu önemli dünyanın finaline katılma hakkı elde eden ekip, hazırladıkları robotla Tekirdağ’ı ve Türkiye’yi temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

DÜNYA ŞAMPİYONASI HAZIRLIKLARI

İstanbul’da düzenlenen Türkiye Finalleri’nde sayısız takım arasından başarılı bir sonuç alarak bu aşamaya gelen ekip, ABD’nin Dallas kentinde 6-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada savaşacak. Guinness Rekorlar Kitabı’na “Dünyanın en büyük robotik yarışması” olarak giren bu organizasyonda, TFL Robotics takımının geliştirdiği robot; çevik hareket kabiliyeti, hedef odaklı atış mekanizması ve otonom görevlerdeki başarı performansıyla ön plana çıkıyor. Takım üyeleri, bu zorlu yarışmaya aylar süren emek ve yoğun bir hazırlık süreciyle katıldıklarını belirtiyor.

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ

Eymen Irmak, yaptığı açıklamada, “Önceki sezonlarda olduğu gibi bu sezonda güzel bir başarı ile başladık aslında. Son olarak finallerde aldığımız mükemmellik ödülü ile kazandığımız diğer başarıları taçlandırarak Dünya Şampiyonasında ülkemizi ve okulumuzu temsil etme hakkına sahip olduk. Bu sene beklentilerimiz büyük. Çalışmalarımızda gayet iyi devam ediyor. Bu sene ümitliyiz açıkçası. Aslında bizim için dil olarak da iyi bir tecrübe oldu,” diyerek düşüncelerini aktardı.

Ecrin Beyza Bağcı ise robotun yapı mekanizmaları hakkında bilgi verirken, “Robotumuzun çalışma mekanizmasında toplamda 5 mekanizmadan oluşuyor. Sürüş şasi mekanizmamız var, bu robotun manevra almasını sağlıyor. Alt alma mekanizmamız bu seneki temada olan halkaları robotun içerisine almasını sağlıyor,” diyerek heyecanını paylaştı. Öğrencilerin robot üzerindeki son testlerini gerçekleştirdiği görüntüler, robotun otonom modda engelleri aşarak hedeflere ulaşmasını gözler önüne serdi.