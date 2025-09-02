Haberler

Tg. Necip Çarıkçıoğlu, Vali Canbolat’ı Ziyaret Etti

NECİP ÇARIKÇIOĞLU GÖREVE BAŞLADI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı görevine atanan Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, göreve başlamasının hemen ardından ilk ziyaretini Vali Yakup Canbolat’a yaptı. Cumhurbaşkanlığı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan General ve Albaylar Kararnamesi doğrultusunda Aydın’da önemli bir görev değişimi gerçekleşti. Bu değişimle birlikte, daha önce Aydın İl Jandarma Komutanı olan Albay Ali Naci Aldemir, tuğgeneralliğe terfi ederek Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’na tayin edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na ise Hakkari İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu atandı. Çarıkçıoğlu, 1 Eylül itibariyle yeni görevine başladı.

VALİ CANBOLAT’TAN DESTEK MESAJI

Yeni İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu’nun ilk ziyareti Aydın Valisi Yakup Canbolat’a oldu. Vali Canbolat, jandarma teşkilatının Aydın’ın güvenliği ve asayişi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, Çarıkçıoğlu’na görevinde başarılar diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir’in Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

Eskişehir, düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Törenler, şehrin tarihine olan bağlılığı sergiledi.
Haberler

Çin Ve Rusya Liderleri Pekin’de Görüştü

Çin ve Rusya liderleri, Pekin'deki bir toplantıda ikili ilişkileri güçlendirme ve yeni iş birliği anlaşmaları imzalama konularını görüştü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.