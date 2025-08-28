TGA, THY ile Çin’e Tanıtım Programı

TURİZM TANITIM FAALİYETLERİ

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği yaparak Uzak Doğu Projeleri çerçevesinde, Çin pazarına yönelik önemli bir tanıtım programını gerçekleştirdi. Önceki haftalarda yapılan etkinlikte, Çin’in en etkili 29 dijital içerik üreticisi, İstanbul ve Kapadokya’nın öne çıkan noktalarında ağırlandı. İstanbul’da Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı gibi tarihi yerler ziyaret edildi. Ayrıca, İstiklal Caddesi boyunca St. Antuan Kilisesi, Çiçek Pasajı ve Narmanlı Han gibi ikonik yapılar da görüldü. Katılımcılar, Galataport’ta bir tur yaparken, Boğaz hattında özel bir tekne turuyla şehri denizden keşfetti ve mozaik lamba atölyesinde üretici bir deneyim yaşadı.

KAPADOKYA’DA EŞSİZ DENEYİMLER

Kapadokya’da Kaymaklı Yer Altı Şehri ve Göreme Açık Hava Müzesi gibi yerler ziyaret edildi. Ayrıca, çömlek yapımı atölyesi gibi bölgeye özgü deneyimler sunuldu. Aşk Vadisi’nde gün batımında at binme, sıcak hava balonuyla gün doğumu uçuşu ve özel bir kahvaltı denemesi, programın dikkat çeken anları arasında yer aldı. Katılımcılar, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Çin Halk Sanatları Sergisi açılışında, Çin’in Ankara Büyükelçisi ile de bir araya geldi. Kapadokya’da konaklamalar, bölgedeki oteller tarafından ücretsiz olarak sağlandı. İçerik üreticileri, seyahat sırasında bu deneyimlerini Çin’in popüler dijital platformları arasında yer alan Douyin, Bilibili, RED, Weibo ve WeChat’te paylaştı. Elde edilen erişim ve etkileşim verileri, TGA tarafından raporlanacak.

HAVACILIK HEDEFİ

Türkiye’nin kültürel ve turistik zenginliklerini dünya kamuoyuna tanıtmayı sürdüren TGA, böyle stratejik ağırlama programları ile Çin pazarındaki görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyor. THY’den yapılan duyuruya göre, Çin’de üç destinasyona uçuş düzenleyen Türk Hava Yolları, ilave 10 sefer ile birlikte uçuş sayısını haftada 31 sefere çıkarmayı planlıyor. Türkiye ile Çin arasında sivil havacılık alanında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, iki ülke arasındaki haftalık yolcu seferi hakkı 21’den 49’a yükselmişti. Bu karar doğrultusunda frekans artırma çalışmalarını sürdüren THY, 26 Ekim 2025 tarihinden itibaren Pekin’e 10, Şanghay’a 11 ve Guangzhou’ya 10 olmak üzere haftalık toplam 31 sefer düzenleyeceğini belirtti.