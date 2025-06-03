TGA Verilerine Göre, 109054 Turist

2025 YILI TURİZM VERİLERİ

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) verilerine göre, Samsun’da 2025 yılının ilk 3 ayında toplamda 109 bin 54 turist konakladı. Bu sayı içerisinde 5 bin 501 yabancı ve 103 bin 553 yerli ziyaretçi bulunuyor. TGA, 2025 yılının Ocak-Nisan döneminde Samsun’a gelen yabancı turistlerin aylık verilerini açıkladı.

YABANCI TURİST KAYNAK ÜLKELERİ

Verilere göre, bu yıl ocak ayında Samsun’daki tesislerde en fazla kalan yabancı turistler Gürcistan, Özbekistan ve Rusya’dan gelenler oldu. Şubat ayında Almanya, İzlanda ve Gürcistan’dan; mart ayında ise İran, Gürcistan ve Kuzey Kore’den gelen turistler öne çıktı. Bu 3 aylık dönemde 609 Gürcistan, 419 Almanya, 372 Rusya, 304 İran, 287 Kuzey Kore, 252 Özbekistan, 231 Azerbaycan, 203 İzlanda, 200 Irak ve 197 Çinli turist Samsun’daki tesislerde konakladı.

YERLİ VE YABANCI ZİYARETÇİLERİN İLERLEMESİ

Aylık verilere göre, ocak ayında Samsun’daki tesislerde 1,516 yabancı ve 38,279 yerli turist kaldı. Şubat ayında bu sayı yabancı 2,070 ve yerli 33,194 olarak belirlendi. Mart ayında ise 1,915 yabancı ve 32,080 yerli turist, Samsun’daki tesisleri tercih etti. Böylelikle toplamda, 3 aylık süreçte 5,501 yabancı ve 103,553 yerli turist olmak üzere toplam 109,054 ziyaretçi Samsun’da konaklamış oldu. Ayrıca Samsun tanıtımları sosyal medya platformlarında yabancı ülkelerde milyonlarca izlenme sayısına ulaştı.