TGB Üyeleri, ABD Askerine Çuval Geçirdi

İZMİR’DE DAVA AŞAMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir’de Amerikan askerlerine çuval geçirilmesi nedeniyle, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 tutuksuz sanık hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından ceza talep edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Geçen 2 Eylül’de ABD’ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, İzmir Limanı’na demirledi. Gemiye bağlı Amerikan askeri, şehirde dolaşmak için gemiden indiğinde, Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bulunan kalabalık arasında, TGB üyelerinin de bulunduğu bir grup, askerin başına çuval geçirdi. Çuval geçirme anı kameralarca kaydedildi. Bu olay sonrası 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler adliyeye çıkarıldıktan sonra, 10’u tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu olanlar daha sonra tahliye edildi.

IDDIANAMENIN IÇERIGI

Hazırlanan iddianamede, 10 şüpheli hakkında ‘Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve 15 şüpheli için ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçundan ceza istendi. İddianame, İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve yargılama sürecinde sanıkların adli kontrol şartları kaldırıldı.

DURUŞMA GÜNDEMİ

Sanıkların yargılaması İzmir 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar ile avukatları katılım sağladı. Olay anında müdahale eden polis memurları da tanık olarak dinlendi. Yunus Timleri’nde görevli polis memuru F.İ., “Gürültüyü duyunca olay yerine gittik. Askerlerden birinin kafasında çuval vardı. Kalabalığın dağılması için siren çaldık. Kafasında çuval olan kişinin yüz hattında ve boynunda kızarıklık vardı. Kalabalık kendiliğinden dağıldı” dedi.

M.C. isimli polis, askerlerin darbedildiğine tanıklık etmediğini söylerken, H.Ş. de gruptan kendilerine zorluk çıkmadığını belirtti. Tanıkların ifadelerinin ardından savcı, mütalaasını sundu ve sanıkların ‘Kasten yaralama’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ suçlarından cezalandırılmalarını istedi. Savunma avukatları, mütalaaya karşılık süre talep etti. Hakim, süre isteğini kabul ederek duruşmayı erteledi.