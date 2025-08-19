TGF Başkanı Akgül, başarıları açıkladı. 13 Turnuvaya Katıldık, 2 Bin 250 Sporcu. Lisanslama Yaşını 8’e Düşürdük. Şiddet Önleme Projesi Önemli. 100 Bin Lisanslı Sporcu Hedefi. Doğu’da Potansiyel Var, Çalışmalara Devam Edeceğiz

TGF BAŞKANI TAHA AKGÜL’DEN DEĞERLENDİRME

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, görevde olduğu 7 ayı Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi’nde basın mensuplarına değerlendirdi. Akgül, “Geçen 7 aylık süreçte 13 uluslararası turnuvaya katılım sağladık. 12 farklı şehirde yapılan kamplardan 2 bin 250 sporcu faydalandı. Bu sayı geçen seneye göre 10 kat arttı” dedi. TGF Başkanı Akgül, bu süreçte federasyonun genel durumunu, hedeflerini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Akgül, “Federasyonumuzu kurumsal olarak bir yerlere getirmeye çalıştık. Güzel işler yaptık. Milli takım kadrolarının belirlenmesi, ofisteki çalışanların durumunun ayarlanması, iş dağılımının yapılması gibi konularda gerekli düzenlemeleri yaptık” diye belirtti.

OLTAYDIK 2025 TURNUVASINA HAZIRLIKLAR

Akgül, 7 ay içerisinde 13 uluslararası turnuvaya katıldıklarını, 12 farklı şehirde düzenledikleri kamplardan 2 bin 250 sporcunun yararlandığını ifade etti. “Bu sayı geçen seneye göre on kat arttı. Sivas’ta bir Türkiye Şampiyonası yaptık, bu bizim için altyapının bir miladıydı” diyen Akgül, seneye ‘2’nci büyük güreş festivali’ düzenlemeyi umduklarını vurguladı. “Amacımız çocuklarımızı müsabık yapmak değil, güreşin içerisinde kalmalarını sağlamak” ifadesini kullandı.

LİSANSLAMA YAŞINDAKİ DEĞİŞİM

Çocukların daha erken yaşta güreşe ait hale gelmesi için lisanslama yaşını 8’e düşürdüklerini söyleyen Akgül, “Artık çocuklarımız o lisansı gördüklerinde, aileler müsabık olmaya başlayınca çocuklar işin daha çok seviyor” dedi. Ayrıca, “Sivas’taki katılımla seviyeyi 6 bin 300’den, 10 bine çıkartacağız” ifadesini kullandı.

POTANSİYELİ KEŞFETME ÇALIŞMALARI

Büyükler Avrupa Şampiyonası’ndaki başarıya da değinen Akgül, “Bir altın madalya alabildik ama yeterli değil” dedi. “Mevcut yapıda düşüş eğilimimiz devam ediyor. Yıldızlarda son dünya şampiyonasında final yapamadık” diyen Akgül, “Doğu’da ve Anadolu’da potansiyelin daha fazla olduğunu düşünüyoruz” diye sözlerine ekledi.

Hedeflerini orta ve uzun vadeli olarak açıklayan Taha Akgül, “Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak için en az 10 yıl gerekiyor” ifadesini kullandı. Akgül, detaylı bir karar alma süreci olduğunu ve federasyonun kurullarıyla beraber çalıştıklarını belirtti.

Gençler arasında yaşanan şiddet konusuna da değinen Akgül, “Spor, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor, ahlaki yönden diri tutuyor” dedi. Akgül, gençlerin güzel bir jenerasyon olarak yetişmeye devam edeceğini ve bakanlık desteğiyle şiddeti engellemeye yönelik projelerde yer alabileceklerini belirtti. Akgül, lisanslı sporcu sayısının yağlı güreş ve karakucak ayrılığı nedeniyle düştüğünü, ancak lisans yaşının 8’e inmesi ile bu sayının yeniden arttığını açıkladı. “Şu anda 50 bin seviyelerine ulaştık. 100 bin hedefimiz var ve bunu başaracağız” dedi.