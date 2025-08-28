Tgf Başkanı Taha Akgül’ün Dedesinin Cenazesi

TAHA AKGÜL’ÜN DEDEDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül, 88 yaşında vefat etti. Abdullah Akgül, son yolculuğuna uğurlandı. TGF Başkanı Taha Akgül için Sivas Ayyıldız Cami’de cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM YÜKSEK OLDU

Öğle vakti kılınan namazın ardından Abdullah Akgül’ün naaşı, Yukarı Tekke mezarlığında toprağa verildi. Törene Taha Akgül ve ailesinin yanı sıra Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, şube müdürleri, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Dursun Gözel, Sivas spor takım kaptanı Uğur Çiftçi, spor camiasından birçok isim ve çok sayıda vatandaş katıldı. Taha Akgül, cenaze sırasında taziyeleri kabul etti.