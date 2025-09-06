Haberler

TGS, Icelandair için İstanbul’da Hizmet Veriyor

THY VE TGS İŞ BİRLİĞİ

Türk Hava Yolları’na (THY) yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), İzlanda’nın ulusal havayolu şirketi Icelandair’in İstanbul Havalimanı’nda yapacağı uçuşlara yer hizmeti sunacak. TGS’nin Icelandair için sunduğu hizmetle İstanbul Havalimanı’na gelen ilk uçuş, 5 Eylül Cuma günü Keflavik Uluslararası Havalimanı’ndan (KEF) FI900 sefer sayılı olarak gerçekleşti. Dönüş seferi ise gün içerisinde yapıldı ve uçağa hizmet veren yine TGS oldu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Bu konuda şirket tarafından yapılan açıklamada, “TGS Yer Hizmetleri A.Ş. olarak, Icelandair’e ülkemize hoş geldin diyor, Icelandair’i İstanbul’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu iş birliğinin her iki şirket için de hayırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi. Bu yeni iş birliği, hem TGS’nin hem de Icelandair’in hizmet ağına katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azdavay’da Traktör Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralanan İlyas H., hastaneye sevk edildi. Olay, Taşköy Mahallesi'nde itfaiye ekipleri tarafından kurtarma çalışmasıyla gerçekleşti.
Filistin’e Destek İçin Gösteriler Yapıldı

Trabzon, Bayburt ve Ordu'da yapılan etkinliklerle Gazze'deki ablukanın sona ermesi ve Filistin'e destek için yürüyüşler gerçekleştirildi. Katılımcılar, insani yardıma dikkat çekti.

