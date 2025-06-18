THE Açıklandı: 4 Türk Üniversitesi İlk 100

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ 2025 ETKİ SIRALAMALARI AÇIKLANDI

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversiteleri 2025 Etki Sıralamaları’nı duyurdu. Bu sıralamada dört Türk üniversitesi ilk 100’e girmeyi başardı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile THE iş birliğiyle İstanbul’da gerçekleştirilen Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Kongresi kapsamında açıklanan sıralamalara göre, Türkiye 121 üniversite ile dünyada en fazla temsil edilen üçüncü ülke konumunda.

Sıralamada, 37’nci sırada yer alan Abdullah Gül Üniversitesi, listede yer alan Türk üniversiteleri arasında en üstte bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi 48’inci, Bahçeşehir Üniversitesi 59’uncu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ise 96’ncı sırada yer alıyor. THE Etki Sıralaması, dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 sürdürülebilir kalkınma hedefini gerçekleştirmedeki başarılarını ölçüyor. Bu yıl 130 ülkeden toplam 2 bin 526 üniversite değerlendirmeye alındı.

Hindistan 147 üniversite ile en fazla temsil edilen ülke oldu. Onu 126 üniversite ile Pakistan ve 121’er üniversite ile Türkiye ve Filipinler takip etti. Türkiye’den 11 üniversite ilk 300’de, 18 üniversite ilk 600’de, 45 üniversite ise ilk 1000’de yer aldı. Öne çıkan diğer Türk üniversiteleri arasında Selçuk Üniversitesi 101-200 bandında, Boğaziçi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi 201-300 bandında bulundu. Erciyes Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 301-400 bandında sıralamaya girdi.

YÖK Başkanı Erol Özvar, küresel ölçekte bilim ve teknoloji yarışının büyüdüğünü ve ülkeler arası rekabetin arttığını ifade etti. Özvar, “Türk yükseköğretimini küresel ölçekte rekabetçi, kapsayıcı ve nitelikli bir yapıya kavuşturma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Ayrıca, YÖK’ün uluslararası sıralamalardaki olumlu yansımalarının, devam eden dönüşümle birlikte Türk üniversitelerinin gelecek yıllarda daha üst sıralara yükseleceğine olan inancını dile getirdi.