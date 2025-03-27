The Meat’te Unutulmaz İftar Daveti

RAMAZAN AYINA ÖZEL İFTAR DAVETİ

İstanbul’un en prestijli bölgelerinden biri olan Ataşehir’de açılan The Meat, Ramazan ayı için düzenlediği göz alıcı iftar daveti ile misafirlerini ağırladı. Bu özel etkinlik, Yalvaç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Yalvaç’ın ev sahipliği ve televizyon dünyasının tanınan simalarından Gökay Kalaycıoğlu ile ünlü magazin yorumcusu Hakan Solaker’in katkılarıyla gerçekleşti.

LEZZET VE ŞIKLIĞIN BİR ARADA OLDUĞU MEKÂN

Gastronomi dünyasında büyük yankı uyandıran The Meat, misafirlerinden tam puan alarak sadece lezzetli yemeklerin adresi olmadığını değil, aynı zamanda aile buluşmaları ve iş toplantıları için güvenle tercih edilebilecek seçkin bir ortam sunduğunu da gösterdi.

ANLAMLI BİR GECE

İftar daveti, ilahiyatçı-yazar Dr. Ümran Kılıçer’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Gece boyunca devam eden keyifli anlarla zenginleşen etkinliğe, Türkiye’nin sanat, medya ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Aralarında Nevra Serezli, Petek Dinçöz, Ender Saraç, Ece Gürsel, Çağlayan Topaloğlu, Davut Güloğlu, Seda Üren, Nagihan Karadere, Banu Noyan, Simge Tertemiz, Ferah Zeydan, Dora Ahmet Altınbaşak, Sinan Güleryüz ve Burçin Bildik’in de bulunduğu ünlü isimler, bu anlamlı geceye katılarak iştirak etti.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM

Ataşehir’in yeni lezzet durağı olarak adını duyuran The Meat, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu zarafetle harmanlayarak misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.