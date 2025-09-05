The Oba Hotel, Aileler İçin Tercih Edildi

OBADA YENİ SEZONDA YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN GÖZDESİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan The Oba Hotel, 2025 turizm sezonunun en fazla ilgi gören otellerinden biri hâline geldi. Alkolsüz aile konseptiyle öne çıkan tesis, 20 Ekim’e kadar misafir kabul edeceğini duyurdu. Sezon boyunca tam doluluk oranıyla hizmet veren otel, hem yerli hem de yabancı tatilcilerden büyük takdir topladı. Kadınlara özel alanları, ailelere yönelik ortak kullanım imkânları ve alkolsüz hizmet anlayışıyla dikkat çeken The Oba Hotel, güvenli ve konforlu bir ortam sunarak tatilcilerin vazgeçilmezi oldu. Kadın misafirler için özel plaj, havuz ve güneşlenme alanlarının yanı sıra ailece vakit geçirilebilen bölümlerle misafirlerine farklı bir tatil deneyimi yaşatıyor.

TAM NOT ALDIK İFADESİ

The Oba Hotel İşletmecisi ve Yönetim Kurulu Üyesi Veysi Azat, otelin ilk açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaştığını belirtti. Azat, “Hem Bodrum’un hem de bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz. Kadın misafirlerimiz gönül rahatlığıyla özel plajımızda tatil yapabiliyor, ailelerimiz ortak alanlarda keyifli zaman geçiriyor. Açık büfe yerine alakart hizmetle kaliteyi yükselttik. Sezon boyunca doluluk oranımız çok yüksekti ve hem yerli hem yabancı misafirlerimizden tam not aldık” dedi. Ayrıca, Azat, 20 Ekim’e kadar kapılarını açık tutacaklarını vurgulayarak, “Ortadoğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve iç pazardan çok ciddi bir misafir kitlesini Bodrum’a kazandırdık. Gelen konuklarımız memnuniyetle ayrılıyor ve tekrar gelmek üzere rezervasyonlarını şimdiden yapıyorlar” şeklinde konuştu.

AQUAPARK AİLELERİN GÖZDESİ OLDU

Tesiste bulunan aquaparkın da yoğun ilgi gördüğünü ifade eden yetkililer, “7 kaydıraklı aquapark ve çocuk oyun gruplarımız sayesinde aileler tatillerini dolu dolu geçiriyor. Çocuklar mutlu, yetişkinler huzurlu. Bu yüzden misafirlerimiz ayrılırken otelimizi çevrelerine gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorlar” dedi.