The Sims, Yaşam Simülasyonunda 25 Yılını Kutluyor

THE SIMS GURURLA KUTLUYOR

Electronic Arts, The Sims’in 25. doğum gününü kutlamanın heyecanını yaşıyor. 2000’teki lansmanından itibaren eşsiz yaratıcılığı ve çekiciliğiyle dünya genelindeki oyuncuları etkileyen The Sims, oldukça sade bir başlangıç ile yola çıktı fakat kısa sürede 500 milyondan fazla oyuncuya ulaşarak tüm zamanların en fazla satan video oyunu serilerinden biri haline geldi. The Sims bu önemli dönüm noktasında, dünya çapındaki oyuncuları ilham vermek ve bağlamak amacıyla geliştirilmiş eklentileriyle yenilik ve yaratıcılığa olan bağlılığını korumaya devam ediyor.

500 MİLYON KERE TEŞEKKÜRLER

The Sims ilk kez piyasaya sürüldüğünde, yaşam simülasyonu oluşturan türün öncüsü olarak dikkati çekti. Bu türdeki liderliğini sürdüren The Sims, geniş global kitlelere hitap ederken, özellikle kadın oyuncular arasında büyük oyun topluluklarından birini oluşturdu. The Sims Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Kate Gorman Revelli, “The Sims basit bir oyundan ziyade, dünya çapındaki Sim’ciler topluluğumuzun desteğiyle oluşturulmuş, yaratıcılığınızı sergileyebileceğiniz bir tuval ve hikaye anlatımına yönelik bir eğlence platformudur.” ifadelerini kullandı. Revelli, “Geçtiğimiz 25 yıl boyunca ortak değerler etrafında şekillenen güçlü bir topluluk oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu dönüm noktasını birlikte kutlarken geçmişi ve şimdiye kadar imza attığımız başarıları göz önünde bulundurarak The Sims’in geleceğine odaklanıyoruz. Tek bir hedefe kilitlendik: The Sims Evrenini, daha fazla eğlence deneyimi dahil olmak üzere etkileşim yöntemlerini kullanarak genişletmeye devam etmek. Önümüzdeki 25 yıl içerisinde, bir filmden daha fazla oyun içi oynanışa, içerik oluşturmaya ve sosyal bağlantı noktalarına kadar paylaşacağımız pek çok şey var. Topluluğumuzu içine alan, etkileşime yönlendiren, ödüllendiren ve mutlu eden platformlar oluşturmaya devam etmek için kendimizi her zamankinden daha fazla enerjik hissediyoruz.” şeklinde duyuruda bulundu.

KUTLAMALAR NEREDE?

The Sims, 4 Şubat günü başlayan 25 Saatlik The Sims Canlı Yayını ile tüm dünyadaki The Sims topluluğunu bir araya getiriyor. Etkinlik, kesintisiz 25 saat süren The Sims oynanışı, çekilişler ve kaçırılmayacak yayınlarla dolu destansı bir kutlama olarak öne çıkıyor. Rapçi ve şarkıcı Doja Cat, rapçi Latto ve Drag Queen komedi ikilisi Trixie Mattel ile Katya gibi ünlü isimler de bu kutlamalara katılarak oyunseverler için unutulmaz anlar yaşatacak. Ayrıca, oyuncular, Angelo ile Lexy, LoserFruit, Cristinini, Dan ile Phil, Plumbella, SpringSims, Ironmouse, Ebonix, Krystalogy, Julien, Deligracy, Caryn ile Connie ve daha fazlası gibi tanınmış Sim hikaye anlatıcıları ve yayıncılarının katılımına da tanıklık edecekler. Oyunseverler, canlı yayınları YouTube, Twitch ve TikTok platformları üzerinden izleyebilecek.

THE SIMS 4 VE FREEPLAY ETKİNLİKLERİ

Büyük bir The Sims 4 temel oyun güncellemesi, tüm oyuncuların keyfini çıkarabileceği 70’in üzerinde yeni oyun içi öğeyi beraberinde getiriyor. The Sims 4’te müzik tutkunları, pop istasyonunda Kim Petras’tan “XXX” ve alternatif istasyonda Gigi Perez’den “Fable” gibi popüler sanatçıların Simce seslendirdiği yeni şarkıları dinleyebilecek. Ayrıca, Keke Palmer’ın “The Game Song” parçası Retro istasyonuna ekleniyor. Öte yandan The Sims Freeplay oyuncuları, özel etkinlikler ve ödüllerle kutlamalara katılabilecekler ve The Sims tarihindeki bazı ikonik öğelerin yer aldığı 25 günlük oyun içi hediyelerin tadını çıkarabilecekler.

RETRO YENİDEN YAYINLAMALAR

The Sims ve The Sims 2 Retro Yeniden Yayınlamaları ile hem eski hem de yeni oyuncular, 2000’lerin başındaki The Sims deneyimini yeniden yaşayabilecekler. The Sims 25th Birthday Bundle ile birlikte 31 Ocak 2025 tarihinde EA uygulaması, Epic Games Store ve Steam üzerinden Windows 10 ve 11’i destekleyen modern PC’lerde global olarak sunulacak.

ÖZEL ÜRÜN KOLEKSİYONU VE RENGİ

5 Şubat 2025’ten itibaren shopthesims.com adresinde sınırlı sayıda üretilen giysiler, retro kostümler ve 2000’ler temalı oyuncu matı gibi çeşitli ürünlerden oluşan The Sims 25. Doğum Günü ürün koleksiyonu ile kutlamalara katılmak mümkün. Ayrıca Pantone Renk Enstitüsü ile yapılan iş birliği sayesinde oluşturulan yeni resmi Pantone rengi olan Plumbob Yeşili, The Sims’in ikonik yeşil Plumbob’una olan bağlılığı temsil ediyor. Zengin doygunlukta ve enerjik sarı-yeşil karışımından oluşan bu renk, neşeli bir ambiyans yaratıyor. Sim’ciler, 25. Doğum Günü ürün koleksiyonunda Plumbob Yeşili renk seçeneğine ulaşabilecekler.

YOUTUBE İŞ BİRLİĞİ

The Sims, kutlama amacıyla YouTube ile iş birliğine gidiyor. Sim’cilerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri özel bir mercekle, YouTube Shorts’ta ve diğer formatlarda topluluğu öne çıkaran iş birliği sağlanacak. YouTube logosundaki özel değişimler de dahil olmak üzere, bu kutlamayı kaçırmamak için YouTube’a göz atmayı unutmayın.

SPOTIFY İLE GÜNÜMÜZÜ YILDIZLAŞTIRALIM

Spotify iş birliğiyle, The Sims oyunlarındaki en sevilen şarkıları baz alarak nostaljik bir çalma listesi oluşturuldu. Unutulmaz pop parçaları ve sevilen bağımsız şarkıları barındıran bu çalma listesi, The Sims topluluğunun sanatsal yeteneğini ve yaratıcılığını kutlamak amacıyla hazırlandı. Hem eski oyuncular hem de yeni gelenler için bu çalma listesi, birçok oyuncu hikayesine hayat veren müzikleri yüksek sesle kutlamanın harika bir yolunu sunuyor.