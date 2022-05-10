The Trove Dubai’de açıldı

Türk yatırımcılar Ahmet Oytun Çakır ve Orkan Doğancı tarafından kurulan The Trove, büyük açılışını gerçekleştirdi. Dubai’de yaşayan birbirinden ünlü isimlerin katıldığı açılış partisi sırasında dünyanın en uzun gökdeleni olarak bilinen Burj Khalifa’ya “The Trove” yansıtıldı.
“The Trove”, yani “hazine” adı verilen restoran, Burj Khalifa’nın hemen bitişiğinde yer alıyor. “Yemek sanattır” sloganı ile müşterilerini ağırlamaya başlayan restoran, The Dubai Mall’da bulunan Fashion Avenue’nin giriş katında bulunuyor.
Restoranın büyük açılışına Türkiye’nin Dubai başkonsolosu İlker Kılıç’ın yanı sıra Aktüel Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Muaz Kalaycı, Hintli oyuncu Roshni Kapoor, Gökhan Girmez, Sara Al Madani, Camilla Jacobsen gibi ünlü isimler katıldı.
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