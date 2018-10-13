Thierry Henry yuvaya döndü!

Monaco, dünyaca ünlü isim Henry’nin takıma yeniden döndüğünü açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Leonardo Jardim ile yollarını ayıran Monaco, Thierry Henry’nin yuvaya döndüğünü açıkladı!
Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, teknik direktörlüğe Thierry Henry’nin getirildiğini duyurdu. Futbolculuk kariyerine Monaco’da başlayan Thierry Henry, yuvasına teknik direktör olarak döndü.
BELÇİKA’DA YARDIMCI ANTRENÖRDÜ
Thierry Henry, son olarak Belçika Milli Takımı’nda yardımcı antrenör olarak görev aldı.