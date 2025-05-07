THK Ve Erzincan Yamaç Paraşütü Eğitimi

İŞ BİRLİĞİYLE EĞİTİMLER DÜZENLENDİ

Türk Hava Kurumu (THK) ve Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü birlikte düzenlediği teorik eğitimlerin yanı sıra, VR gözlüklerle yapılan sanal gerçeklik simülasyonları sonrası yamaç paraşütü etkinliği gerçekleştiriyor. Genç Kanatlar Kulübü Başkanı Yunus Emre Seçer ve kulüp üyeleri, bu eğitimlerde yer alarak yamaç paraşütü yapma deneyimi elde ediyor.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE FAYDALARI

Başkan Seçer, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi öğrencilerinin bu eğitimlerle birlikte daha iyi uçuş yapmayı öğrendiklerini ve simülasyon deneyimi kazanma imkanı bulduklarını ifade ediyor. Seçer, “Erzincan bu konuda çok iyi bir noktada. Yamaç paraşütü çok zevkli, herkese bu deneyimi öneriyoruz” şeklinde açıklamada bulunuyor.