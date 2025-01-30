Thodex Davasında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ’NDEN BOZMA KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada yüksek cezalarla sonuçlanan yerel mahkeme kararını bozdu. Mahkeme, Özer’e Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce “örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “mal varlığı değerlerini aklama” suçlarından verilen 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına dair incelemesini tamamladı ve sanıkların tahliyelerine karar verdi.

TAHLİYE KARARI VE DOSYANIN GERİ GÖNDERİLMESİ

Yerel mahkemenin hükmünü bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Faruk Fatih Özer ile kardeşleri Güven Özer ve Serap Özer’in “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçundan ayrı ayrı tahliye edilmesine hükmetti. Ancak diğer suçlardan tutukluluklarının devamına karar verildi ve dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi.

IDDIANAME VE SUÇLAMALAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kripto para borsasının işleyişi, Bitcoin’in yasal statüsü ve “Thodex” platformunun gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili dolandırıcılık iddiaları belirtildi. İddianamede, Faruk Fatih Özer’in kontrolündeki üç hesap üzerinden 253 milyon 714 bin 909 lira değerinde kripto varlık transferinin yapıldığı kaydedildi. Bu transferlerin çoğunun Malta’daki bir “Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı” üzerinden gerçekleştirildiği ifade edildi. İddianamede, toplamda 356 milyon liraya varan zararın oluştuğu vurgulandı.

MEVCUT CEZALAR VE SANIK PROFİLİ

İddianamede, Faruk Fatih Özer ile kardeşlerinin “nitelikli dolandırıcılık” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” gibi ağır suçlardan 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Diğer sanıkların çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası almaları öngörüldü.

FARUK FATİH ÖZER’İN TUTUKLANMASI

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. İade kararı sonrasında Türkiye’ye getirilen Özer, 23 Nisan 2023 tarihinde tutuklandı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklulara ciddi hapis cezaları vererek, davanın sonuçlanması adına ağır yaptırımlar uyguladı.