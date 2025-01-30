Thodex Davasında Özer Kararının Detayları Açıklandı

FARUK FATİH ÖZER’İN TUTUKLANMA DURUMU

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklandı. Hakkında 11 bin 462 yıla kadar hapis cezası istenen Özer için örgüt suçu bakımından tahliye kararı verilse de, dolandırıcılık suçlamasından tutukluluğunun devamına karar verildi.

AVUKAT AÇIKLAMASI

Thodex davasında yaşanan gelişmelere ilişkin Özer ailesinin temsilcisi Sevgi Erarslan, mahkemenin aldığı karar hakkında bir basın bülteni yayımladı. Avukat Erarslan, “Müvekkillerimiz hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin tutukluluğun devamına karar verirken, örgüt suçu yönünden tahliye kararı vermiştir” diye belirtti.

DAVADA YAŞANILANLAR

Faruk Fatih Özer, uzun zamandır uluslararası arenada aranan bir isimdi ve 30 Ağustos 2022’de Arnavutluk’ta yakalandı. Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesi’nin iade kararı ile 20 Nisan 2023’te Türkiye’ye geri getirildi ve tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer ve 7’si tutuklu toplam 21 sanık hakkında hazırladığı iddianamede şu suçlamaları yöneltti:

“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”

“Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”

“Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”

Savcılığın, sanıklar için 12 bin 164 yıldan 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası talep ettiği kaydedildi.

İKİNCİ SORUŞTURMA VE ZARAR MİKTARI

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 7 Eylül 2023’te verdiği kararda, Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer’e toplam 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası kesti. Bu cezalar “Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Mal varlığı değerlerini aklama” ve “Bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık” suçlamalarını kapsıyor. Yeni bir soruşturma başlatılmış ve Faruk Fatih Özer ile birlikte 21 sanık hakkında iddianame tamamlanmış durumda. İddianamede, Özer’in ve 7 kişinin örgüt yöneticisi, 13 kişinin ise örgüt üyesi olduğu ifade ediliyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre mağdurların uğradığı zarar 94 milyon TL olarak belirlenmiş. Faruk Fatih Özer’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt kurma ve yönetme” suçlarından toplam 11 bin 462 yıla kadar hapsi isteniyor.