Thodex’in Kurucusu Özer’in Tahliye Kararı Açıklandı

THODEX KURUCUSUNUN TAHLİYESİ AÇIKLANDI

Kripto para platformu Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Özer’in tahliyesine dair karar alındığı belirtildi. Özer, 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasıyla yargılanıyor ve örgüt suçu yönünden tahliye edilmesine karar verildi. Ancak, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutukluluğunun devam ettiği vurgulandı.

AVUKATINDAN DUYURU

Söz konusu tahliye kararının, Özer’in avukatı tarafından kamuoyuna açıklandığı ifade ediliyor. Özer’in hukuki durumu ile ilgili süreç devam ediyor ve gelişmeleri takip etmek gereken bir konu.