Thomas Barrack, Türkiye’de Onur Duyuyor

ABD DİPLOMASİSİNDE YENİ BİR SAYFA

ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanmış olan Thomas Barrack, “Trump’ın amacı, Türkiye ile ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır.” ifadesiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin ilerlemesi gerektiğinin altını çizdi. Trump’ın başkanlığına seçilmesinin ardından, 22 Ekim’de Ankara Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan Barrack, burada basın mensuplarıyla bir araya gelerek, “atalarının geldiği” topraklarda olmaktan duyduğu onuru dile getirdi. Barrack, her ne kadar Türkiye ile ABD’nin geçmişten gelen harika ilişkileri olsa da bunun “olağanüstü” seviyede olması gerektiğini vurguladı.

İKİ ÜLKENİN GELECEĞİ İÇİN HIZLI ADIMLAR

Barrack, Trump’ın Türkiye ile ABD’yi güçlendirmek ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için barış ve refahı sağlamaya yönelik hedefleri bulunduğunu, bunun için de “iki ülke halkı ve iki büyük ulusun büyük liderleri” aracılığıyla çalışmalar yapıldığını aktardı. Barrack, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha da güçlenmesi adına atılacak adımların önemini vurguladı.

BARRACK’IN GÖÇMEN KÖKENLERİ VE EĞİTİM HAYATI

Thomas Barrack, 77 yaşında ve California’da doğup büyümüş bir isim. Lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesinde tamamladı. Barrack, Lübnan’ın Zahle kentinden 1900’de göç eden Hıristiyan bir ailenin torunu. Los Angeles’taki Culver City’de büyürken babası bakkallık ve annesi sekreterlik yaptı. Sporla ilgilenmeye öğrencilik yıllarında rugby takımı ile başladı ve kariyerine avukat olarak Suudi Arabistan’da devam etti. Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev almış olan Barrack, dönemin başkanı Ronald Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk ilişkisi kurdu.

Senato’DAN ONAY

Barrack’a ilişkin ABD Senatosu’nda 30 Nisan’da yapılan oylamada, 36 “hayır” oyuna karşı 60 “evet” oyu ile onay çıktığı belirtildi. Barrack’ın atanması, ABD’nin 47. başkanı olan Trump tarafından sosyal medya platformu Truth Social’da, 2016’daki yemin töreni komitesinin başkanlığını üstlenen 77 yaşındaki Barrack’ı Büyükelçi olarak seçim bildirimi ile duyurmasıyla gerçekleşti. Barrack, hem Trump ile yakın ilişkisi hem de gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkat çekiyor.