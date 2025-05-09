Thomas Barrack, Türkiye’yi Ziyaret Etti

ABD VE TÜRKİYE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE VURGULAR

ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack, iki ülkenin uzun yıllardır dost olduklarını ifade ederek, “Ortak ve müttefik iki ülke ve bu ilişkiyi daha da güçlendirmek amacıyla burada bulunmak benim için bir onur.” dedi. Yeni Büyükelçi Barrack’ın videolu mesajı, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından X sosyal medya hesabından 5 Mayıs’ta paylaşıldı. Barrack, Türklerle köprüler kurma arzusunu dile getirirken, atalarının bir zamanlar bu topraklarda yaşadığını hatırlatıp, Türklerin atalarıyla kardeşçe yaşamış olmanın kendisine verdiği “her şeyin başladığı o noktaya dönme” hissini de paylaştı.

TÜRKİYE’Yİ KEŞFETME HEDEFİ

Barrack, iki ülkenin barış ve esenliğinin ancak insanların kalplerinin ve ellerinin bu hedef doğrultusunda birleşmesiyle büyüyebileceğini vurguladı. Türkiye’yi “muhteşem bir ülke” olarak tanımlayan Barrack, zengin tarihini araştırmak ve keşfetmek için sabırsızlandığını belirtti. “Kendimi sizlere çok yakın hissediyorum. Türkiye’yi daha önce de birçok kez ziyaret ettim.” diyen Barrack, her ziyaretinde Türk halkının kendisine gösterdiği misafirperverliğin, onu tekrar bu ülkeye çektiğini ve yeniden Türkiye’ye dönmenin kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

BARRACK’IN ONAY SÜRECİ

Barrack, Trump ile olan yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla dikkat çekiyor. ABD Senatosu’nda, 30 Nisan’da Barrack hakkında oylama yapılmış ve oylama sonucunda 36 “hayır” oyuna karşı 60 “evet” oyuyla onayı alınmıştı. ABD’nin 47. başkanı olan Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’daki paylaşımında 77 yaşındaki Barrack’ı Ankara Büyükelçisi olarak seçtiğini duyurdu. Barrack, 5 Mayıs’ta Ankara’ya gelmişti.