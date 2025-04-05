Thomas Müller Bayern Münih’ten Ayrılıyor. 25 Yıllık Efsanevi Kariyer Sona Eriyor. MLS’ye Transfer Olabilir

THOMAS MÜLLER’İN BAYERN MÜNİH’LE VEDASI

Bayern Münih’in efsanevi futbolcusu Thomas Müller, sezon sonunda takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. 35 yaşındaki Alman yıldız, kariyeri boyunca Bayern Münih formasıyla altyapı dahil 830 maça çıktı ve 289 gol ile 278 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Müller, 2000 yılında Bayern altyapısına transfer olmuş, 2009’da ise A takıma yükselmişti.

MÜLLER’İN DUYGUSAL VEDA MESAJI

Yıllarını verdiği kulübünden ayrılma kararını açıklayan Müller, “Bugünün benim için sıradan bir gün olmadığı açık. Bayern Münih’te oyuncu olarak geçirdiğim 25 yıllık dönem yazın sona erecek. Bu inanılmaz bir yolculuktu – eşsiz deneyimlerle, harika karşılaşmalarla ve unutulmaz zaferlerle dolu. Kariyerimi kalbimdeki kulüpte yapabilmiş olmaktan dolayı büyük bir minnettarlık ve mutluluk duyuyorum” dedi.

BAYERN MÜNİH’LE KOPMAYAN BAĞLAR

Müller açıklamasının devamında, “Kulüple ve muhteşem taraftarlarımızla aramdaki bu özel bağ her zaman var olmaya devam edecek. Veda ederken ne dilediğim açık olmalı: Birlikte kutlayabileceğimiz şampiyonluklar ve uzun süre olumlu şekilde hatırlayacağımız anlar” ifadelerini kullandı. Tecrübeli futbolcu, sezonun kalanında takımıyla şampiyonluk hedeflediklerini de belirtti.

THOMAS MÜLLER’İN GELECEK PLANLARI

Kulüple tamamen yollarını ayırmak istemeyen Müller’in, Bayern Münih’in MLS’deki partner kulübü LAFC’ye transfer olabileceği belirtiliyor. Bu hamle, hem kulüple bağını korumasını hem de kariyerine farklı bir ligde devam etmesini sağlayabilir.