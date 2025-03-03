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Thomas Reis: “Çılgınca Bir Maçtı”

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SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Göztepe ile oynadıkları maçı “çılgınca” olarak tanımladı. Reis, ligdeki ilk devrede Samsun’da oynadıkları maça benzer bir mücadelede bulunduklarını dile getirdi. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Samsunspor, Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunarak, geri dönme becerilerini vurguladı.

Reis, ikinci yarıda takımının kendi oyun stilinden uzaklaştığını belirtti. Rakiplerinin baskı kurduğuna işaret eden Reis, “Göztepe, önde çok iyi bir baskı kurdu. İstediğimiz oyunu oynatmadılar. İlk yarıda iki net pozisyona girdiler, biz ise yalnızca bir net pozisyona girebildik. İlk yarının son dakikalarında istemediğimiz bir gol yedik.” dedi. Maç öncesinde oyuncularıyla bir araya geldiğini ve sahada özgüven göstermeleri gerektiğini vurguladığını ifade etti.

İkinci yarıya istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydeden Reis, “Kendi hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonda ikinci golü yedik. Ancak takımım, geri gelmek için her zaman inancını kaybetmedi.” diye konuştu. İstedikleri performansı sergilediklerini ve bazı taktiksel değişiklikler yaptıklarını belirten Reis, böyle bir atmosferde geri dönüş yapmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ekledi.

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