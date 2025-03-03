Thomas Reis: “Çılgınca Bir Maçtı”

ÇILGIN MAÇIN DEĞERLENDİRMESİ

Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, Göztepe ile oynadıkları 2-2’lik eşitliği değerlendirdi. Reis, “Çılgınca bir maç oldu” ifadesini kullanarak, “Ligin ilk devresinde Samsun’da oynadığımız maça benzer bir müsabaka da gördük” şeklinde görüş belirtti. Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçta, Samsunspor geri dönerek önemli bir puan elde etti.

İKİNCİ YARIDA GÜVEN SORUNU

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Göztepe’ye karşı geri gelmeyi başardıklarını vurgulayan Reis, “İkinci yarıda kendi oyun tarzımızdan uzak bir performans sergiledik. Biz de rakibimiz gibi uzun toplarla oynamayı seçtik” dedi. Göztepe’nin önde etkili bir baskı kurduğunu belirten Reis, “İlk yarıda iki net pozisyona girdiler, biz ise yalnızca bir kez fırsat bulabildik. İlk yarının son anlarında istemediğimiz bir gol yedik” dedi.

GÖSTERDİKLERİ İNANÇ

İkinci yarı öncesinde futbolcularıyla soyunma odasında konuştuğunu belirten Reis, onlara sahada özgüven göstermeleri gerektiğini söyledi. İkinci yarıya planladıkları gibi başlayamadıklarını da paylaşan Reis, “Ne yazık ki kendi hatamızla yediğimiz ikinci gol de geldi. Ancak takımım, geri dönme inancını hiçbir zaman kaybetmeden mücadele etti” sözlerini ekledi. Ayrıca, “Taktiksel olarak bazı değişiklikler yaparak geri gelmeyi başardık ve böyle bir atmosferde mücadele ettikten sonra geri dönebildiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuştu.