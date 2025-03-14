Thomas Reis: Fenerbahçe Maçına Hazırız

FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNCEKİ HAZIRLIKLAR

Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek olan Samsunspor’da Teknik Direktör Thomas Reis, maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Reis, “Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Fenerbahçe karşısında baskılı bir oyun sergilemek ve puan ya da puanlar almak istiyoruz. Harika bir takıma ve hocaya karşı oynayacağız” dedi. Thomas Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Fenerbahçe maçı öncesi transfer yasağının kaldırılması ve yabancı hakem konuları hakkında da bilgilendirdi.

FENERBAHÇE’YLE CİDDİ BİR MÜCADELEYE GİRECEĞİZ

Reis, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers’a karşı gösterdiği performansa değinerek, “Dünkü maçın tamamını izledim. Fenerbahçe 120 dakika maç oynadığı için bizim adımıza bir avantaj olabilir. Çok fazla enerji sarf ettiler. Fenerbahçe kesinlikle çok iyi bir performans sergiledi” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’nin ikinci yarıda net fırsatlar yakaladığını, ardından penaltılarla kaybetmelerinin üzücü olduğunu belirtti. Reis, oyuncularının Fenerbahçe karşısında özgüvenli oynaması gerektiğini vurguladı.

PUAN HEDEFİMİZ VAR

Samsunspor’un bu karşılaşmada daha özgüvenli olup zevk alarak oynaması gerektiğini belirten Reis, “Puan ya da puanlar almak istiyoruz. Fenerbahçe, Galatasaray’la birlikte en iyi 2 takımdan bir tanesi” dedi. İki takım arasındaki rekabetin Türk futbolu için büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, Avrupa’da kalan Türk takımlarının sayısının düşmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

TRANSFER YASAĞI VE GÜVENİMİZ

Samsunspor’un 1 Temmuz’da kalkacak transfer yasağı hakkında konuşan Reis, “Hala 10 maç oynamamız gerekiyor. Gelecekle ilgili bazı planlar yapıyoruz ancak önceliğimiz takımımızın gösterdiği performans” dedi. Ligde 3. sırada olduklarını ve bu pozisyonu korumak istediklerini belirtti. Ayrıca, kadronun dar olduğunu ve mevcut oyunculara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

HAKEM PERFORMANSLARI ÜZERİNE YORUMLAR

Reis, maçta görev alacak hakemin iyi bir performans göstermesini umduğunu belirterek, “Dün Fenerbahçe’nin penaltı beklediği bir pozisyon vardı. O pozisyonda bence penaltı verilmeliydi” şeklinde konuştu. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi gerektiğini ve Anadolu takımlarının hakem taleplerinin kabul görmediğini ifade eden Reis, kendi takımlarının da bu meselelerden etkilenmemesi gerektiğini dile getirdi.