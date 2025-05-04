Thomas Reis: “Galibiyetimden Çok Mutluyum.”

GALİBİYETİN ANLAMINI VURGULADI

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor maçında elde ettikleri 3 puan nedeniyle büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti. Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Samsunspor, evinde Eyüpspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Reis, alınan galibiyetin çok anlamlı olduğunu belirtti.

TAMAMININ DESTEĞİYLE BAŞARILAR YÜKSELİYOR

Reis, “Bugünkü performansımıza bakarsak takım halinde çok iyi bir performans sergiledik. Takımımla gurur duyuyorum. Duran toplardan da goller bulduk. Tüm oyuncularım birbiri için savaştı” dedi. Bodrum maçına kadar beklenmedik sonuçlar aldıklarını belirten Reis, son iki haftadır arzuladıkları performansı sergilediklerinin altını çizdi. Ayrıca, Eyüpspor ile aralarındaki puan farkını açtıklarını vurgulayarak, “Ligin sonunda ne olacağına hep birlikte bakacağız” dedi.

SÖZLEŞMESİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Thomas Reis, “Bugünkü galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli bir galibiyet aldık. 1+1’lik sözleşmem devam ediyor. Umarım başkanımız benden memnundur. Şu anda sözleşmem devam ediyor” şeklinde konuştu.