Thomas Reis: Ligde Kalmayı Başardık

MAÇ ANALİZİ VE SONUÇ

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor, Gaziantep FK’yı sahasında 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası yapılan basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın zorlu olduğu hakkında konuştu. Reis, “Bu karşılaşma zorlu geçecekti. Birçok insan maçı kazanmamızı beklediğinden üzerimizde baskı vardı. İlk yarı topa sahip olduk ancak pas kalitesi ve hızı iyi değildi.” açıklamasında bulundu. İlk yarıda korner sonrası gelen golle durumu 1-0’a getirdiklerini belirtti.

İKİNCİ YARI STRATEJİSİ

Reis, soyunma odasındaki konuşmalarının etkisini vurgulayarak, “İkinci yarılara son 3 maçta iyi başlayamadığımızı ve daha iyi olmamız gerektiğini söylesem de yine gol yiyerek ikinci yarıya başladık.” dedi. Ancak sonrasında takım ruhu ve mücadele sergilediklerini, oyuncularının maçı sona kadar bırakmadıklarından duyduğu mutluluğu dile getirdi. “Kazandığımız için mutluyum. Toplamda 40 puanımız oldu.” diyerek puan durumuna dikkat çekti. Ligin ikinci devresinde mücadelenin daha zor olacağını bildiğini vurguladı.

GELİŞİM VE HEDEFLER

Reis, “Aşağıdakiler ligde kalmak için, üst sıralardakiler de Avrupa için savaş veriyor.” ifadesiyle ligdeki rekabetin önemini belirtti. Maçta takım ruhunu gösterdiklerini ancak şut kalitesi ve sayısının yeterli olmadığını söyledi. “Her zaman istediğimiz performansı gösteremiyoruz.” diyerek daha iyi performans sergilemek gerektiğini ifade etti. Yapılan oyuncu değişikliklerinin ardından istenilen performansın tam anlamıyla gelmediğini ancak fena bir performans göstermediklerini belirtti.

GELECEK HEDEFLER

Reis, gün itibarıyla ligde kaldıkları açıklamasını yaparak, “Bundan sonraki hedefim Samsunspor tarihinin en iyi sezonunu yaşamak. Geri kalan kısımda birçok maç var.” diyerek gelecekteki maçların önemine dikkat çekti. Üst sıralarda yalnız olmadıklarını ve diğer takımların da mücadele edeceğini belirtti. Süreç içinde her maçı ayrı değerlendireceklerini ifade etti.