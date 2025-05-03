Thomas Reis, “Sabırlı olmalıyız” dedi

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor karşılaşması öncesinde yaptığı açıklamada, “Eyüpspor karşısında sabırlı olmalı, karakter göstermeli ve kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız. Planımız net, 3 puanı alarak Avrupa hedefimizde büyük bir adım daha atmak” ifadelerini kullandı. Süper Lig’in 34’üncü haftasında saat 16.00’da Eyüpspor’u ağırlayacak olan Samsunspor, bu maç öncesinde hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde devam ediyor. Reis, takımın fiziksel ve mental anlamda mücadeleye hazır olduğunu vurguladı.

Thomas Reis, bu karşılaşmanın Avrupa Kupası hedefi açısından çok kritik olduğunu belirtti. Reis, “Belki de en doğrudan rakiplerimizden biriyle karşılaşacağız. Bu karşılaşmadan alacağımız galibiyet, bizim için çok büyük bir adım anlamına gelecek. Ancak şunun da altını çizmeliyim; bu sezonun son maçı değil. Önümüzde hala fırsatlar olacak. Biz sadece bu karşılaşmaya en iyi şekilde hazırlanmakla yükümlüyüz” dedi. Eyüpspor’un güçlü bir ekip olduğunu da ekleyen Reis, “Eyüpspor iyi bir takım, iyi bir teknik adama ve çok tecrübeli oyunculara sahipler. Sezon boyunca iyi bir performans gösterdiler” şeklinde konuştu.

SON DURUM VE KADRO HAZIRLIĞI

Reis, takımın mevcut durumu hakkında bilgi vererek, kadro opsiyonlarının genişlemesinden memnun olduğunu ifade etti. “Youssef Ait Bennasser, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Eğer bugünkü antrenmanda bir sorun yaşamazsa, kadroda yer alabilir. Bu bizim için çok değerli” diyen Reis, yalnızca Rick Van Drongelen’in sarı kart cezası nedeniyle maça katılamayacağını belirtti. “Muhammet Ali Özbaskıcı’nın da küçük bir problemi var. Bunun dışında takım olarak iyi durumdayız” değerlendirmesini yaptı. Reis, “Geçtiğimiz hafta Bodrum’da çok değerli bir galibiyet aldık ve orada bizimle birlikte olan taraftarlarımızın desteği çok kıymetliydi. Umarım bu maçta da tribünlerde büyük bir birlik olur. Onların varlığı bize güç veriyor. Her zaman söylediğim gibi; bu kulüpte hep birlikte büyük bir aileyiz” diyerek sözlerini tamamladı.