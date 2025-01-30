Thomas Reis: Samsunspor Tarihimizin En İyisi Olacak

TEKNİK DİREKTÖR REIS’İN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig takımlarından Reeder Samsunspor’un teknik direktörü Thomas Reis, ligdeki konumlarını korumak istediklerini belirtti. Reis, Nuri Asan Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında, 1 Şubat Cumartesi günü dış sahada yapacakları RAMS Başakşehir maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR’İN TAKTİKSEL YAPISI

Başakşehir’in taktiksel açıdan esnek bir sistemle oynadığını vurgulayan Reis, “Bazen geride üçlü, bazen de dörtlü sistemle oynuyorlar. Bizde taktiksel anlamda buna göre hazırlandık. Keyifli ve güzel bir maç olacaktır.” dedi.

Sahalarında oynadıkları ilk maçı kazandıklarını kaydeden Reis, o maçın da zorlu geçtiğini söyledi. “Umarım güzel performans gösterip istediğimiz sonucu alırız. Bu tür maçları beraberlikle bitirmek için oynayacak olursanız, kesinlikle istediğinizi alamazsınız.” diyen Reis, galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

GALİBİYET HEDEFİ

“Göstereceğimiz performansa göre belki 1 puanla ayrılacağız, belki, ‘1 puan bile iyi’ diyeceğiz ama ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız.” şeklinde konuştu.