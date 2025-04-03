Thomas Reis: Yabancı Hakemler Gerekebilir

BAŞKAN REİS’TEN YABANCI HAKEM AÇIKLAMASI

Samsunspor’un Teknik Direktörü Thomas Reis, yabancı hakem talep edenlerin haklı olabileceğini belirtti. Takım, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında cumartesi günü Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadelenin öncesinde, Nuri Asan Tesisleri’nde basın toplantısı yapan Reis, iç sahada kaybettikleri Kasımpaşa maçına dair üzgün olduğunu dile getirdi. “Elbette bunlar futbolda olabiliyor. Öncelikle Antalyaspor karşısında performansımızı değiştirmemiz gerekiyor.” diyen Reis, Antalyaspor’un güçlü bir rakip olduğunu söyledi.

ANTALYASPOR’A KARŞI STRATEJİ

Reis, “İyi bir rakiple karşılaşacağız. Oyunu geriden pas oyunuyla kurmaya çalışan bir takım. İkili mücadelelerde daha etkili olmamız gerekiyor. Daha fazla mücadele etmemiz lazım. Son haftalarda, defansın arkasına koşulan pozisyonlar ve sahada savaşma ruhunu kaybetme gibi bazı eksikliklerimiz oldu. Bunları kesinlikle bu karşılaşmada yapmamamız lazım.” ifadelerini kullandı.

HAKEM CRİTİĞİ VE YABANCI HAKEM TALEBİ

Thomas Reis, Fenerbahçe – Galatasaray derbisinde hakem Cihan Aydın’ın kararlarına da dikkat çekti. “Fenerbahçe maçında hakem Cihan Aydın’dı. Osimhen hakeme elle dokundu, fakat kart görmedi. Bizim oyuncumuz da ona dokundu ve sarı kart gördü. Hakemler hakkında konuşmayı pek sevmiyorum ama bazı takımlar arasında bir fark olduğunu söyleyebilirim. Osimhen’in teması Marius’un temasından daha sertti. Ancak Osimhen’a kart verilmedi. Marius sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Bu nedenle bazı insanlar yabancı hakem talebinde bulunuyor ve haklı olabilirler.” değerlendirmesinde bulundu.

SAKATLIKLAR VE TAKIM DURUMU

Reis ayrıca takımda yaşanan sakatlıklar hakkında da bilgi verdi. “Satka’nın antrenmanlara katılmasına çok sevindim. Sakatlığı tamamen geçti, 11’de oynatabilirim. Celil’in kart cezası bitti ama henüz antrenman yapmaya başlamadı. Marius’un da cezası sona erdi. Dar kadromuzla bazı oyuncularımız olmadığında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Sakat olan bazı oyuncularımızda soru işaretleri var. Bu oyuncuların durumu yarın netleşecek ve Antalyaspor karşısında nasıl bir 11 ile sahaya çıkacağımıza karar vereceğiz.” şeklinde konuştu.