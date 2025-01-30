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Spor

Thomasberg: Fenerbahçe ve Galatasaray Eşdeğer Seviyede

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MAÇ SONRASI AÇIKLAMALAR

MCH Arena’da geçen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Thomasberg, heyecanlı bir maç olduğunu vurguladı. Beraberliğin kendileri için yeterli bir sonuç olduğunu hatırlatan Thomasberg, “Heyecanlı bir maç oldu. Beraberlik bizim için yeterli olacaktı. Beraberliği yakaladığımızda Fenerbahçe kulübesinde biraz panik oldu. 1 gol onlar için de fark yaratabilirdi. Sonuçtan mutluyuz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kendimizi hazır tutuyor ve inanıyoruz. Bugün iyi bir görüntü sergiledik. Takımımdan, enerjisinden ve verdikleri mücadeleden memnunum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik.” ifadelerini kullandı.

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