Thornberry, Hausdorff’u eleştirdi. Gerginlik yaşandı. Hausdorff, hukuk savunması yaptı

İngiltere Parlamentosunda İsrail’in Gazze’deki eylemleriyle ilgili soruları yanıtlayan İngiltere’de İsrail haklarını savunan avukatlar topluluğunun (UKLFI) Başkanı Natasha Hausdorff’un açıklamaları, Parlamento Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Thornberry, etkinlikte Hausdorff için “Gerçeklikten kopmuş.” değerlendirmesinde bulundu. İngiltere Parlamentosunun Dış İlişkiler Komitesinde düzenlenen İsrail-Filistin oturumunda meydana gelen gerilim, Thornberry’nin “Filistin için pozitif bir gelecek ne demek?” sorusuyla başladı. Hausdorff’un yanıt vermekte zorlanması üzerine Thornberry, soruyu tekrar tekrar sordu.

TARTIŞMADA GERGİNLİK

Hausdorff, Gazze ve Batı Şeria’daki Filistinliler için olumlu bir geleceğin, bu bölgelerdeki Filistinli yönetimlerin sona ermesiyle mümkün olabileceğini savundu. Hausdorff, Ramallah’taki Filistinli girişimcilerin start-up projelerine dikkat çekerek, bu projelerin Filistinli orta sınıfı oluşturacağını ve kendi yöneticilerine hesap sorabileceğini belirtti. Thornberry, bu yanıt üzerine “Halk benim sorularıma nasıl karşılık verdiğinizi görecek ve cevap verip vermediğinize kendileri karar verecek.” dedi.

Hausdorff, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı hareket etmediğini öne sürerken, Thornberry bu durumu “İsrail’in uymadığı uluslararası hukuk.” şeklinde eleştirdi. Zararlı etkileri konusunda ise Hausdorff, “Bir ülke kendi topraklarını işgal edemez.” sözüyle işgalin meşruiyetini sorguladı. Abtisam Mohamed’in Filistinlilerin bir devlete sahip olma haklarını sorguladığı bir soru üzerine Hausdorff, “Uluslararası hukuka göre hayır.” dedi.

MEVCUT DURUM VE YARDIMLAR

Hausdorff, Gazze’deki sivil kayıpların sorulması üzerine, İsrail’in askeri avantaj sağlamak için sivil nüfusun bulunduğu alanları hedef aldığını açıkladı. “İngiltere ve ABD sık sık İsrail’in uluslararası insancıl hukuka yaklaşımıyla ilgili endişelerinin olmadığını söyledi.” ifadesi de tartışmalara sebep oldu. Thornberry, bu durumu eleştirerek, “Bu çok olağanüstü bir iddia.” dedi. Ayrıca, İngiltere’nin İsrail’e yönelik silah satış yasağının politik bir karar olduğunu savunan Hausdorff, sivil kayıplarla ilgili rakamların güvenilir olmadığını dile getirdi.

Hausdorff, yardımları engelleme iddialarını yanıtlayarak, “İsrail, operasyonların başından ateşkese kadar olan süreçte uluslararası yardımların yalnızca yüzde 1,1’ini geri çevirdi.” dedi. Bunun ardından Thornberry, Hausdorff’un konuya ilişkin yanıtını eleştirerek, “Gazze’ye yardımların girmemesiyle ilgili soru soruldu ama siz bambaşka bir tarihten bahsediyorsunuz.” dedi. Hausdorff ise ateşkes döneminde bölgeye gerekli yardımların yapıldığına dikkat çekerek, “Hamas bu yardımları alıp kendi savaş mekanizmasını besliyor.” değerlendirmesini yaptı.

KAMUOYU GÖRÜŞLERİ

Hausdorff, Birleşmiş Milletler’in raporlarının yanılttığını savunarak, yiyecek erişiminin eksikliğinin sorumlusunun Hamas olduğunu öne sürdü. Sonuç olarak, Hausdorff, İngiltere gibi ülkelerin İsrail eleştirilerinin Hamas’ı cesaretlendirdiğini ifade ederken, Thornberry’nin “Gerçeklikten kopmuş. Olağanüstü.” şeklindeki fısıldadığı eleştirisi dikkat çekti.