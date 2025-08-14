THSF Başkanı Emre Şahin, FAI Yetkilerini Aldık

YENİ DÖNEMİN BAŞLANGICI

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) Başkanı Emre Şahin, Türkiye’deki hava sporlarında yeni bir dönemin başladığını ifade etti. “Dünya Hava Sporları Federasyonunun (FAI) tüm sportif yetkilerini devraldık. Bu Türk hava sporları adına çok önemli bir gelişme.” diyen Şahin, Türkiye’deki hava sporlarının gelişimi için tarihi bir adım atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

SPOR KULÜPLERİ VE SPORCULARA YENİ FIRSATLAR

Şahin, FAI’den devralınan uluslararası lisanslama ve diğer sportif yetkilerin daha önce Türk Hava Kurumu (THK) tarafından kullanıldığını açıkladı. 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birlikte tüm yetkilerin spor federasyonuna verildiğini aktaran Şahin, “Bu yetki ile Türkiye’nin hava sporlarındaki söz hakkı artacak.” diye konuştu. Ayrıca, böylece sporcuların uluslararası müsabakalarda daha etkin bir şekilde temsil edilmesi sağlanacak ve çeşitli organizasyonlar için altyapı oluşturulacak.

HEDEF: ULUSLARARASI SPORDA BAŞARI

Emre Şahin, bu yetki devrinin Türkiye’nin hava sporlarındaki potansiyelini yükseltmek için bir başlangıç olduğunu belirterek, federasyonun FAI ile kurduğu bağ sayesinde Türkiye’nin hava sporlarındaki söz hakkının artacağını söyledi. “Tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde Türkiye’yi dünyadaki hava sporlarının öncü ülkelerinden biri haline getirme vizyonuyla çalışacağız.” diyen Şahin, milli takımlarda yer alan sporculara milli sporcu belgesi verebileceklerini ve buna bağlı olan birçok avantajdan yararlanabileceklerini ifade etti.

İŞBİRLİĞİ VE GELİŞİM

Emre Şahin, federasyonun hava sporlarının tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarının önemine dikkat çekti. “Dünya Hava Sporları Federasyonunun tüm sportif yetkilerini devralınması Türk sporunun gelişimine yönelik tarihi bir adım. Bu adım, kurumlarımızın uyumlu işbirliğinin somut bir başarısıdır.” diyerek konuşmasını tamamladı.