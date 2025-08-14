Thumzup, Kripto Para Alanına Giriyor

THUMZUP’DA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER YAŞANMAKTA

Thumzup, Los Angeles merkezli sosyal medya firması olarak son zamanlarda önemli bir evrim geçiriyor. Donald Trump Jr.’ın şirketindeki büyük hissesini satmasıyla aynı dönemde, firmanın kripto para madenciliği alanına adım atma kararı aldığı açıklandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na yapılan başvuruya göre, Trump Jr. şirketin ikincil hisse senedi arzı öncesinde yaklaşık 350.000 TZUP hissesine sahipti.

ŞİRKETİN EKONOMİK HEDEFİ

Gerçekleşen arzın bu hafta kapanmasının ardından, Thumzup’ın 46,5 milyon dolar net gelir elde etmesi bekleniyor. Bu firma, sosyal medya içerik üreticilerinin platformlarında nakit kazanmalarını sağlayan reklam teknolojisi uygulaması ile biliniyor ve kripto edinim stratejisi açıklayan en son halka açık firmalardan biri oldu.

CEO’DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Thumzup CEO’su Robert Steele, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Bu, Thumzup’ın evriminde dönüştürücü bir adım. Güçlendirilmiş sermaye tabanı ve net bir stratejik vizyon ile dijital ekonominin yüksek büyüme alanlarına erişimimizi genişletiyoruz.” ifadelerini kullandı. Trump ailesi, kripto sektöründe aktif rol üstlenerek DeFi ve stablecoin projesi World Liberty Financial ile Amerikan Bitcoin madencilik şirketi de dahil olmak üzere birçok girişim kurdu.

KAR HEDEFLERİ YÜKSEK

Bloomberg’in tahminlerine göre, Trump ailesi son aylarda kripto girişimlerinden toplam 620 milyon dolar kar elde etti. Thumzup, bu gelişmelerle birlikte sektördeki etkisini artırmayı hedefliyor.