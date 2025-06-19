Thy 2025’ta Yeni Kabin Memuru Alacak

THY, YENİ KABİN MEMURU ALIMI DUYURUSU YAPTI

Türk Hava Yolları, “Take-Off Kabin” projesi dahilinde 2025 yılı için yeni kabin memuru alımları gerçekleştirecek. Online başvuru süreci devam ederken, adayların detayları öğrenmek için haberimizi takip etmeleri önemli. Peki, “THY kabin memuru şartları” neler? İşte başvuru tarihi, yaş sınırı, boy-kilo kriterleri ve İngilizce yeterlilik gibi merak edilen bilgiler… Başvuru yapmak isteyen adaylar, kariyer.thy.com adresini kullanarak başvurularını gerçekleştirebilir. Adayların başvuru sürecinde e-Devlet üzerinden alacakları belgeleri sisteme eklemeleri gerekiyor.

ALIMDA GEREKEN BELGELERİ İNCELEYİN

Hizmet sektörü deneyimi aranan kadın ve erkek kabin memuru alımları için gereken belgeler şu şekilde: Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript), Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi (“Adli Sicil Sorgulama” ekranında kurum türü “Resmi”, belgenin neden verileceği alanında “Diğer” seçilerek alınmalıdır), SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi (“SGK” başlığı altındaki “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” kısmından barkodlu belge oluşturulmalıdır) ve erkek adaylar için Askerlik Belgesi (Barkodlu belge olması gerekmektedir).

Tecrübesiz kadın kabin memuru alımları için gerekli belgeler ise: Lisans veya Ön Lisans Mezuniyetine Dair Not Dökümü Belgesi (Transkript), Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Belgesi ve SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Belgesi’dir.

TECRÜBESİZ KADIN ADAYLAR İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

Tecrübesiz kadın adaylar için başvuru koşulları: T.C. vatandaşı ya da mavi kart sahibi olmak; 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak; en az lisans diplomalı olmak veya ön lisans programlarından yalnızca sivil havacılık kabin hizmetleri ve sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümlerinden mezun olmak; yurt dışı üniversite diplomaları için YÖK denklik belgesi istenmekte; iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci yabancı dil tercih nedenidir); adli sicil kaydı olmamak; emeklilik hakkı elde etmemiş olmak ve Türk Hava Yolları’na bağlı şirketlerden fesih, devamsızlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak şartları bulunuyor.

TECRÜBELİ ADAYLAR İÇİN GEREKENLER

Hizmet sektörü tecrübesi aranan kadın ve erkek adaylar için koşullar şöyle: T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak; 01.01.1988 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş olmak; en az ön lisans mezunu olmak; yurt dışı üniversiteden mezun olanlardan YÖK denklik belgeleri istenmekte; hizmet sektöründe en az 2 yıl deneyim sahip olmak; iyi derecede İngilizce bilmek (ikinci yabancı dil tercih nedeni); adli sicil kaydı olmamak; emeklilik hakkı elde etmemiş olmak; askerlikten muaf olmamak; Türk Hava Yolları ve iştiraklerinden fesih, devamsızlık, sağlık veya disiplinsizlik gibi nedenlerle ayrılmamış olmak ve kabin ekibi işe alım süreçlerinde Türk Hava Yolları A.O. iştiraklerinde görev alan adayların, işe alım süreçlerine kabulü için en az 3 yıl çalışmış olmak gerekmektedir.