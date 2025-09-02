Thy, 2025’te Temettü Ödemesi Yapacak

THY TEMETTÜ DAĞITIMI ONAYLANDI

Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılı kâr dağıtım kararını 21 Mayıs 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onayladı. Bu karar, THY’nin 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtması anlamına geliyor ve bu durum, şirketin güçlü mali performansının bir işareti olarak öne çıkıyor. Peki, THY temettü ödemesi ne zaman ve ne kadar olacak?

TEMETTÜ ÖDEMELERİ VE TARİHLERİ

THY’nin temettü ödemeleri, iki eşit taksit halinde gerçekleştirilecek. 2025 yılı için planlanan ödemeler şu şekilde duyuruldu: Birinci taksit, net 2,92 TL olarak 16 Haziran 2025 ile 18 Haziran 2025 tarihleri arasında hissedarlara ödenecek. İkinci taksit ise, net 2,92 TL olarak 2 Eylül 2025 ile 4 Eylül 2025 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Yatırımcılar, bu taksit ödemelerini takip ederek temettü gelirlerini planlayabilir ve portföy stratejilerini buna göre düzenleyebilir.

HEDEFLER VE YATIRIMCI FAYDALARI

2025 yılı temettü ödemesi, THY’ye yönelik toplam brüt 6,88 TL ve net 5,85 TL olarak açıklanmıştır. Her bir taksit net 2,92 TL olarak hissedarlara ulaştırılacak. Bu rakamlar, THYAO’nun güçlü mali performansını ve 2024 yılında elde edilen yüksek kârı doğrudan yansıtıyor. Hissedarlar için, uzun yıllar sonra temettü geliri elde etme fırsatı ortaya çıkıyor. THY hisse başına yapılacak temettü ödemesi net olarak 5,85 TL olarak belirlendi.

YATIRIM STRATEJİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN TEMETTÜLERİN ÖNEMİ

Temettü ödemelerinin tarihleri yatırımcılar için büyük önem taşıyor. THY, yatırımcılarının temettü gelirlerini planlaması ve stratejilerini oluşturması açısından kritik bir dönem sunuyor. Yatırımcılar, belirlenen tarihlerde hesaplarını kontrol ederek ödemelerini zamanında alabilirler ve bu sayede portföylerine ek gelir sağlayabilirler. THYAO’nun temettü dağıtım kararı, şirketin kârlılığı ve finansal istikrarını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.