THY, 30 Nisan’a Kadar 2850 TL

TÜRK HAVA YOLLARI’NDAN YENİ FİYAT AÇIKLAMASI

Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarda geçerli olacak yeni bilet fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 30 Nisan tarihine kadar tek yön ve aktarmasız biletlerin tavan fiyatı 2850 TL olarak belirlendi.

YOLCULARA DUYURU

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Değerli yolcularımız, 30 Nisan tarihine kadar iç hat uçuşlarımızda tek yön ve aktarmasız ücretlerimizin tavan fiyatını 2850 TL olarak belirledik. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” dedi. Uçuş planlaması yapan yolcular için önemli bir bilgi olan bu açıklama, bilet alımında güncel fiyatları göz önünde bulundurmayı gerektiriyor.