THY 378 Ek Sefer Düzenleyecek

KURBAN BAYRAMI İÇİN EK SEFERLER PLANLANDI

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı nedeniyle artan yolcu talebini karşılamak adına 378 ek sefer düzenleyecek. Sosyal medya üzerinden bu konuda bilgi veren THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ek sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ARTAN TALEBE YANIT VERİLDİ

Yılın bu döneminde, yolcu yoğunluğunun artması nedeniyle alınan karar, THY’nin müşteri memnuniyetine verdiği önemi gösteriyor. Ek seferlerin, bayram tatilinin daha konforlu geçmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Yapılan bu hamle, havayolu ulaşımında rahatlama sağlayacak.

YOLCULAR İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANIYOR

THY, yolcularının seyahat deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ek seferlerle birlikte, bayram döneminde taşınacak yolcu sayısının artması bekleniyor. Bu durum, yolcuların planladıkları seyahatleri sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak.