THY, 6 Adet Airbus A321 NEO Kiralayacak

THY UÇAK FİLOSUNU GENİŞLETİYOR

THY, uçak filosunu genişletme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Şirket, uluslararası leasing firması BOC Aviation ile bir anlaşma yaparak 6 adet Airbus A321 NEO tipi uçağı kiraladı. Uçakların 2027 yılında THY filosuna katılması öngörülüyor.

FILO DETAYLARI VE GELECEK PLANLARI

THY’nin mevcut filosunda toplamda 472 uçak bulunuyor. Bu yeni kiralamalar, havayolu şirketinin büyüme hedeflerini destekliyor ve geniş bir uçak filosuna sahip olmayı amaçlıyor. Bu tür anlaşmalar, THY’nin rekabet gücünü artırıyor ve yolcu taşımacılığında daha fazla seçenek sunuyor.