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THY, A350’ye Osmancık İsmini Verecek

UÇAK İSMİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın doğum yeri olan Çorum’un Osmancık ilçesinin adını, yeni alınacak Airbus A350 tipi uçağa vereceklerini duyurdu. Bu konuda sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bolat, “Filomuzda ‘Osmancık’ isminde bir uçağımız bulunmuyor. Yakın zamanda teslim A321 NEO uçağımız, 30 Haziran fabrika teslim bir A350 ve bir de B787 uçağımız var” dedi.

AYBÜKE ÖĞRETMENİN HATIRASI YAŞATILACAK

Ayrıca, Bolat, “İlçe isimlerini dar gövde uçaklara yazıyoruz ama Aybüke öğretmenimizin aziz hatırasına, A350 uçağımıza ‘Osmancık’ ismini vereceğiz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Cenab’ı Allah onlardan razı olsun” şeklinde ifadeler kullanarak, uçak ismiyle Yalçın’ın anısını yaşatacaklarını belirtti.

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