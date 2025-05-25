THY, Afrika Uçuşlarında Yüzde 80 İndirim

KAMPANYA DETAYLARI

Türk Hava Yolları (THY), Afrika uçuşları için dikkat çekici bir indirim kampanyası başlattı. Dünya genelinde pek çok noktaya aktarmasız seferler yapan THY, Afrika Günü’nü fırsat olarak değerlendiriyor ve böylece özel fiyatlarla bilet satışlarına başladı. 25 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihleri arasında alınan biletler, 1 Haziran – 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Afrika uçuşları için geçerli oluyor.

ÖZEL İNDİRİMLER

Kampanya çerçevesinde bilet fiyatlarında yüzde 80’e kadar cazip indirimler uygulanıyor. Afrika destinasyonlarına seyahat etmeyi düşünüp planlayanlar için büyük bir avantaj sunan bu kampanya, aynı zamanda THY’nin geniş uçuş ağı ve yüksek kaliteli hizmetiyle birleşince, yolculara ekonomik ve konforlu bir seyahat deneyimi sağlıyor.