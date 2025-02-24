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THY Aile İndirimi Kampanyası Başladı

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AİLENİN KORUNMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ ADIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Ailenin Korunması Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı’nı oluşturduklarını ve uygulamaya koyduklarını belirtti. Göktaş, “Ailelerin Refah Düzeyinin Yükseltilmesi” ile “Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması” amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. “2025 Aile Yılı hedeflerimiz kapsamında ailelerimize ekonomik fayda sağlayacak indirim uygulamalarını hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

AİLELER İÇİN ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Göktaş, “Bu kapsamda Türk Hava Yolları ile yaptığımız görüşmeler sonucu 2025 Aile Yılı boyunca ailelerimize yüzde 15 indirim sağlanacak” ifadesini kullandı. Türk Hava Yolları’nın internet sitesinde ‘Aile İndirimi’ olarak duyurulan kampanya çerçevesinde, aynı rezervasyon kaydında bulunan aynı soyada sahip en az 3, en fazla 9 yolcuya yüzde 15 indirim uygulanacak.

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