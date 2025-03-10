THY, Almanya’daki Grev Nedeniyle Seferleri İptal Etti

ALMANYA’DA GREV NEDENİYLE SEFER İPTALLERİ

Almanya’da bugün havalimanlarında görevli yer personelinin düzenlediği grevler sonucunda Türk Hava Yolları (THY) 9 destinasyona olan uçuşlarını iptal etti. THY Basın Müşavirliği, bu durumla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülkede gerçekleştirilecek olan grev sebebiyle Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Leipzig, Bremen ve Münih seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiğini bildirdi.

GREVİN ETKİLERİ VE İPTALLER

Bugünkü grev, yolcular üzerinde büyük bir etki yaratarak seyahat planlarını olumsuz etkiliyor. İtalya, Almanya’daki havalimanlarında yaşanan bu durum nedeniyle uçuş yapacak yolcuların seyahat tarihlerini gözden geçirmeleri ve alternatif çözümler aramaları önem taşıyor. THY, iptal edilen seferlerle ilgili yolcularına alternatif sefer ve çözüm sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.